Carlsbergs salg tager milliarddyk under coronakrise

Carlsbergs salg er hårdt ramt af corona i første kvartal. Bryggeriet venter også tilbagegang i andet kvartal.

Carlsbergs salg er faldet med knap en milliard kroner i første kvartal, hvor coronavirusset ramte store dele af verden.

Samlet endte salget på 12,9 milliarder kroner. Det viser salgstal fra det danske bryggeri, der sælger øl i store dele af verden. Carlsberg venter et endnu større fald i andet kvartal.

- Vores forretninger på alle markeder påvirkes i større eller mindre grad, siger Carlsbergs administrerende direktør, Cees 't Hart, i en kommentar til regnskabet.

- Mens vi begynder at se tegn på bedring på vores største marked, Kina, og de første tegn på, at regeringer forsigtigt ophæver restriktionerne på nogle vesteuropæiske markeder, er andre markeder fortsat lukket ned, siger han.

- Alligevel vil kravene om social distance fortsætte og påvirke kundernes adfærd. Som en konsekvens af det vil volumenerne falde yderligere i andet kvartal, siger Cees 't Hart.

Tilbagegangen har været størst i Asien, men også Carlsbergs hjemmebane i Vesteuropa er gået markant tilbage.

Det varierer dog enormt meget fra land til land. For eksempel har der været fremgang i salget i Sverige, hvor restriktionerne ikke har været så markante, som man har set i mange andre lande.

For eksempel har restauranter og caféer stadig åbent på den anden side af Øresund. I Danmark er salget faldet i underkanten af ti procent.

Det største fald - målt på enkeltlande - i Europa var i Grækenland og Italien, hvor salget er faldet 20 procent. Det er dog blandt Carlsbergs mindste markeder.

Til gengæld har Carlsberg formået at løfte salget i regionen Østeuropa, hvor særligt Kasakhstan har vist bedre takter.

Der har også været fremgang i Hviderusland, som er et af de få lande i verden, der ikke har indført restriktioner for at inddæmme coronavirusset.

Carlsberg har på grund af coronavirusset tidligere i april suspenderet sine forventninger til 2020.

Der er for meget usikkerhed til at give et retvisende billede af, hvordan årets resultater vil ende, lyder det.

