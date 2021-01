Charterrejser faldt med 80 procent i coronaramt 2020

Rejsebranchen har oplevet en stigning i bestillingerne med udsigt til overståede vaccinationer i juni.

Antallet af charterrejser faldt med over 80 procent i 2020, som var præget af coronavirus og rejserestriktioner det meste af året.

Det viser tal fra brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark (RID), der har store selskaber som Spies, Tui og Primo Tours som medlemmer.

Samlet blev der solgt 205.863 rejser sidste år, hvilket er et fald på 868.028 - eller 81 procent - sammenlignet med 2019.

Formand for Rejsearrangører i Danmark Jan Vendelbo, der til daglig er direktør for Spies, betegner 2020 som et katastrofeår.

- Det har været et forfærdeligt år, som har tvunget charterbranchen helt i knæ.

- Vi har som branche solgt knap 20 procent sammenlignet med 2019. Flere af vores medlemmer, som arrangerer rejser til lande uden for EU, har siden nedlukningen i marts ikke gennemført én eneste rejse, siger Jan Vendelbo i en pressemeddelelse.

Rejsearrangører i Danmark står for 90-95 procent af alle charterrejser med fly ud af Danmark.

I øjeblikket fraråder de danske myndigheder alle rejser ud af Danmark, men rejseselskaberne håber, at 2021 vil blive langt bedre, i takt med at vaccinerne bliver rullet ud.

Sundhedsstyrelsen udmeldte tidligere i januar, at alle voksne i Danmark kan være færdigvaccinerede 27. juni. Det har man kunnet mærke hos rejseselskaberne.

- Vi oplever en stor, opsparet rejselyst hos danskerne. Nu skal vi bare have myndighederne til at erstatte fraråden og restriktioner med test og vaccinationer, siger Jan Vendelbo.

/ritzau/