Chef for EU-tilsyn: Vi kan ikke løse problem med hvidvask

Der kræves harmonisering af hvidvaskregler, hvis man skal bekæmpe problemet helt, siger formand for EU-tilsyn.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), som har fået til opgave at bremse hvidvask i forlængelse af omfattende ulovligheder i blandt andet Danske Bank, har ikke de nødvendige rammer.

Det siger formanden for tilsynsmyndigheden i et interview med avisen Financial Times

- Jeg mener ikke, at det mandat, som EBA har fået, er et mandat, der vil løse problemet, siger José Manuel Campa.

Formanden efterspørger ensartet lovgivning. Han påpeger, at man fra EU's side går til kamp mod hvidvask via direktiver.

Mens medlemslandene selv skal omsætte et direktiv til national lov, hvilket giver forskelligheder fra land til land, så kan man via forordninger skabe en harmonisering, mener Campa.

Hvidvask kom sidste år på toppen af dagsordenen i EU, efter at det året forinden blev kendt, at disse ulovligheder formentlig havde fundet sted i Danske Banks nu lukkede estiske filial.

Den danske bank har i en undersøgelse konstateret, at der er blevet vasket penge hvide "for en meget stor del" af et samlet beløb på 1500 milliarder kroner.

/ritzau/