Chefredaktør: Lars Larsen drev virksomhed på følelser

Dynekongen skilte sig ifølge Niels Lunde ud ved at drive virksomhed på følelser og rose danske model.

Lars Larsen var ifølge Niels Lunde, chefredaktør på dagbladet Børsen, "en fantastisk købmand", der især skilte sig ud ved at skabe og drive sin virksomhed på følelser.

- Han var fantastisk god til at forstå sine kunder. Han havde en følelsesmæssig forståelse, der var meget anderledes, end hvad man lærer på handelshøjskolen i dag, siger Niels Lunde.

Stifteren af Jysk holdt sig ikke ude af rampelyset, men talte direkte til sine kunder.

- Han optrådte selv, og det var nyskabende. Folk fik en stærk sympati for ham og troede på, at når de købte ind i Jysk, fik de en god vare til en fornuftig pris, siger Niels Lunde.

Lars Larsen skilte sig også ud ved ofte at deltage i den politiske debat, fortæller Niels Lunde. Modsat store dele af dansk erhvervsliv roste han blandt andet skattetrykket i Danmark.

- Han roste Danmark som et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i og var med til at tale vores samfundsmodel op. Det gav ham en folkelig respekt og forankring, siger chefredaktøren.

Lars Larsen døde mandag morgen i sit hjem ved Silkeborg. Han blev 71 år gammel.

/ritzau/