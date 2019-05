Cityringen forsinket: Metrolinje åbner i september

Den nye metrolinje i København åbner først til efteråret, fordi entreprenørerne ikke har overholdt deadline.

Metroselskabet meddeler, at Cityringen i København bliver to måneder forsinket og ventes at åbne i slutningen af september.

Det skyldes, at entreprenørerne på byggeriet, Copenhagen Metro Team og Hitachi Rail, ikke har overholdt en aftalt deadline i marts.

Derfor udestår der fortsat en del testkørsler, før sikkerhedsgodkendelsen kan komme i hus.

- Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde.

- Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, i en pressemeddelelse.

Metroselskabet forventer at kunne melde en endelig åbningsdato ud i juni.

/ritzau/