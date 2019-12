Codan henter ny dansk direktør med Danske Bank-erfaring

Christian Baltzer, der indtil tidligere i år var finansdirektør i Danske Bank, skal lede Codan i Danmark.

Christian Baltzer bliver fra 1. februar ansat som ny administrerende direktør for den danske afdeling af forsikringsselskabet Codan.

Det oplyser Codan i en pressemeddelelse.

41-årige Christian Baltzer har tidligere arbejdet som finansdirektør i både Danske Bank og forsikringsselskabet Tryg.

Med ansættelsen af den nye direktør styrker Codan sin danske forretning og evne til at levere på ambitionerne om at styrke kundetilfredsheden og samtidig levere vækst og lønsomhed over de kommende år.

Det siger Ken Norgrove, der er skandinavisk topchef for Codan Trygg-Hansa-koncernen.

- Jeg har virkelig set frem til at kunne præsentere Christian Baltzer som ny administrerende direktør i Codan for Danmark.

- Christian har en dyb forretningsforståelse og stor indsigt i forsikring, både i branchen og i den forsikringstekniske materie.

- Samtidig er han en dygtig leder, der har vist, at han er i stand til at håndtere udfordringer og sikre solide resultater, siger Ken Norgrove i meddelelsen.

Det seneste job for Christian Baltzer var stillingen som finansdirektør i Danske Bank.

Den stilling fratrådte han tidligere i år i forbindelse med en organisationsændring, hvor Danske Banks nye topchef, hollandske Chris Vogelzang, sagde farvel til flere ledende medarbejdere og samtidig bød en række nye velkommen.

Hos Codan afløser Christian Baltzer nordmanden Scott Ørmen, der forlod stillingen som dansk landedirektør for Codan for en måneds tid siden.

Da Scott Ørmen forlod Codan, var det især behovet for at komme tættere på sin familie i Norge, der blev fremhævet som bevæggrund.

/ritzau/