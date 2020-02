Corona giver aktieindeks næststørste fald siden 2016

Frygten for coronavirus har sendt aktiemarkederne til tælling. C25-indekset endte i det næststørste fald.

Det ledende danske aktieindeks, C25, er mandag endt med det næststørste endagsfald, siden indekset blev skabt i slutningen af 2016.

Indekset faldt med 3,6 procent.

Derfor var indekset tæt på at slå den hidtidige bundrekord, som var 4. oktober 2018, hvor indekset faldt med 3,73 procent.

Samtlige af aktierne i indekset endte i rødt, efter at coronavirusset i weekenden havde spredt sig til flere lande. I Italien har flere personer mistet livet, mens et trecifret antal er smittet. Blandt andet er flere byer i Italien blevet sat i karantæne.

- Frygten for spredningen af virusset giver markant nervøsitet i markedet. Fra at det var et lokalt problem i Kina, frygtes det nu at blive globalt, fortæller Christian Thatje, senioraktiehandler hos Sydbank.

- Pludselig spreder det sig som ringe i vandet - og frygten er selvfølgelig, at det spreder sig endnu mere. Det kan have voldsomme konsekvenser for økonomien, det er der ingen tvivl om, siger han.

På den danske fondsbørs var det særligt transport- og luftfartsselskaber, der blev sendt til bunds. Især SAS, Mærsk og DSV-Panalpina havde modvind.

- Alle de selskabsspecifikke ting ryger i baggrunden i dag. Det fundamentale billede bliver afgørende, og alt bliver stort set kørt over én kam, siger Christian Thatje.

Det var ikke kun det danske aktiemarked, som havde en blodrød dag. Både de europæiske og amerikanske børser er udfordret. Det stigende antal smittede uden for Europa gjorde, at de amerikanske aktier åbnede med fald for tredje dag i træk.

Da de amerikanske børser åbnede mandag, faldt de tre ledende indeks mellem 3,2-4,1 procent. Det er frygten for konsekvenserne af coronavirusset, der de seneste dage har ført til fald på aktiemarkederne.

/ritzau/