Corona giver Emirates sit første halvårlige tab i over 30 år

Luftfartsselskabet Emirates har torsdag offentliggjort sit halvårsregnskab for april-oktober 2020. Det viser et tab på 21,5 milliarder kroner.

Det er første gang i over 30 år, at flyselskabet noterer et tab ved et halvårsregnskab. Det oplyser selskabet.

- I denne hidtil usete situation for luftfarts- og rejseindustrien har Emirates Group registreret et halvårstab for første gang i over 30 år, siger administrerende direktør i Emirates Ahmed bin Saeed al-Maktoum i en erklæring.

Han oplyser, at flyselskabet ligesom den øvrige luftfartsindustri er hårdt ramt af coronavirussets udbredelse.

For halvåret har Emirates noteret et fald i omsætningen på 75 procent.

Flyselskabet, som har base i Dubai, var tidligere i år nødt til kortvarigt at indstille alle flyvninger.

Fra april til og med september har det fløjet med 1,5 millioner passagerer. Det er et fald på 95 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Emirates er Mellemøstens største luftfartsselskab.

Det oplyser, at det har fundet andre veje til at holde lidt gang i flyene. En del af Emirates' fly er således blevet brugt til at transportere forsyninger, herunder medicinsk udstyr, rundt i verden.

- Som passagertrafikken forsvandt, har Emirates været i stand til hurtigt at omstille sig for at kunne møde behovet for fragtgods og andre opståede muligheder, siger den administrerende direktør.

Emirates er langtfra det eneste luftfartsselskab, som mærker konsekvenserne af coronavirusset på pengepungen. Flyindustrien verden over er ramt, da rejserestriktioner holder folk hjemme.

Nordiske flyselskaber som Norwegian og SAS er også blevet særdeles udfordret efter coronavirussets fremkomst.

/ritzau/AFP