Corona giver SAS endnu et kvartal med milliardtab

I det skæve andet kvartal tabte SAS, hvad der svarer til 1,7 milliarder kroner før skat.

SAS har været hårdt presset af coronakrisen, der har lagt verdens lufthavne øde hen, og det er fortsat ind i det nye år.

I februar, marts og april, der er andet kvartal i luftfartsselskabets regnskabsår, har SAS haft et underskud på 1,7 milliarder kroner før skat.

Det viser regnskabet for perioden, der er offentliggjort torsdag.

- Antallet af nye coronatilfælde var fortsat højt i kvartalet, hvilket resulterede i strikse rejserestriktioner og lav efterspørgsel på fly, siger Karl Sandlund, der er fungerende topchef, i en kommentar.

SAS måtte i kvartalet se sin omsætning falde til 1,4 milliarder kroner, hvilket er mindre end halvt så meget som samme periode i 2020.

Her var underskuddet dog noget større, da SAS tabte 2,7 milliarder kroner før skat.

Coronakrisen har i særdeleshed ramt luftfartsbranchen hårdt, da restriktioner har gjort det stort set umuligt at rejse.

Det har blandt andet betydet, at SAS har set sig tvunget til at halvere antallet af ansatte til knap 5000 fuldtidsmedarbejdere.

Det har også betydet, at SAS har måttet hente flere penge hos aktionærerne i en milliardstor redningsplan.

Både Danmark og Sverige har spyttet milliarder i den slunkne kasse. Og onsdag kom det så frem, at der ydermere er stillet et milliardlån til rådighed fra de to statslige storaktionærer.

SAS har fået et lån på tre milliarder svenske kroner til håndteringen af coronakrisen. Danmark står for halvdelen af lånet – omtrent 1,1 milliard kroner.

Det skal dog først godkendes af EU-Kommissionen på grund af EU's regler om statsstøtte.

I det seneste regnskabsår – fra november 2019 til og med oktober 2020 – havde SAS et underskud på 6,8 milliarder kroner. Det er det største i selskabets 75-årige historie.

/ritzau/