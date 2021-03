Corona giver større usikkerhed om dansk vækst end normalt

Nationalbanken er kommet med nyt skøn for økonomiens udvikling. Corona gør usikkerheden større, siger økonom.

For blot få måneder siden forventede Nationalbanken, at den danske økonomi ville vokse 2,9 procent i 2021.

Hvad banken ikke vidste, var, at samfundet kort tid efter ville blive lukket ned igen for at bremse coronasmitten.

Nu er brodden taget af optimismen, og bruttonationalproduktet (bnp) skønnes i stedet blot at vokse 1,4 procent i år.

Ifølge Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, er der altid usikkerheder, når der spås om den økonomiske udvikling.

Tingenes tilstand ændrer sig nemlig hele tiden. Corona gør dog usikkerheden større normalt, siger han.

- I en situation, hvor man kan være udsat for nedlukning af økonomien, så bliver usikkerheden på de økonomiske skøn bare større, siger han.

Det skyldes, at en omfattende nedlukning - for eksempel af detailhandlen og restaurationslivet - giver store konsekvenser for dansk økonomi.

Derfor bliver mulige udsving omkring det skøn, der ellers ville have været, større, forklarer Helge Pedersen.

Prognoserne risikerer dermed at ramme helt uden for skiven i denne tid.

- Det så alle, der beskæftiger sig med at lave prognoser, da vi i begyndelsen af 2020 havde en pæn vækst for dansk økonomi liggende i kortene for året.

- Så kom pandemien, og det gav den største nedtur siden finanskrisen. Det var der ingen, der havde forudset på det tidspunkt, siger økonomen.

For en måned siden viste de første indikatorer hos Danmarks Statistik, at Danmarks økonomi skrumpede med 3,7 procent sidste år.

Der er dog tale om en indikator for udvikling, og tallet bliver løbende justeret, i takt med at der kommer flere data.

Foruden skønnet om en vækst på 1,4 procent i år har Nationalbanken to andre scenarier med i sin nye prognose.

Lempes restriktionerne fra midten af marts, så de i midten af april er som i efteråret, kan økonomien vokse med 2,3 procent.

Sker det først i slutningen af april, kan det omvendt reducere den økonomiske vækst i 2021 til 0,7 procent.

Ifølge Helge Pedersen fra Nordea er den usikkerhed, der ligger omkring skønnet, på vej tilbage mod normalen.

- Hvis der er en prognose for dansk økonomi, som for eksempel peger på en vækst på 1,5 procent, inden året begynder, så er næsten alt, som rammer inden for 1-2 procent, fint.

- Der er altid en ret stor usikkerhed forbundet med økonomiske prognoser, for tingenes tilstand ændrer sig i løbet af året, lyder det fra økonomen.

/ritzau/