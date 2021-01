Corona halverede næsten antal af biografgæster i 2020

Der blev solgt færre biografbilletter i 2020 på grund af coronalukning og droppede amerikanske "blockbusters".

Det kan ses på antallet af solgte biografbilletter, at de danske biografer sidste år måtte holde lukket tre måneder på grund af corona.

Der blev i 2020 solgte 7,2 millioner biografbilletter. Det er 46 procent færre end året før, hvor der blev solgt 13,2 millioner billetter.

Det oplyser brancheorganisationen Danske Biografer og Foreningen af filmdistributører (Fafid) i en pressemeddelelse.

Faldet skyldes også, at flere store amerikanske film ikke fandt vej til det store lærred på grund af virusudbruddet.

Formanden for Fafid, Mads Nedergaard, glæder sig dog over, at danske film som "Druk" har gjort det rigtigt godt.

Andelen af billetsalget til danske film har aldrig været højere.

- De salgstal, som vi så i efteråret for de danske film, ville også i helt normale år være gode og nogle, man var glade for, siger han i meddelelsen.

/ritzau/