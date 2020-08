Corona kan koste 110 personer jobbet i Aalborg Lufthavn

Ud af i øjeblikket 282 medarbejdere i Aalborg Lufthavn risikerer op mod 110 at miste jobbet grundet corona.

Udbruddet af coronavirus har givet færre flyvninger til og fra Aalborg Lufthavn.

For at tilpasse sig den lavere aktivitet påtænker lufthavnen at afskedige op mod 110 medarbejdere. Det oplyser Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

I dag har lufthavnen 282 medarbejdere. Dermed er det mere end hver tredje i lufthavnen, som risikerer at miste jobbet.

Nyheden fra Aalborg Lufthavn kommer, kort efter at landets største lufthavn, Københavns Lufthavn, også har varslet opsigelser.

I Københavns Lufthavn planlægger man at nedlægge 650 fuldtidsstillinger. Det svarer til cirka hver fjerde medarbejder.

Også Københavns Lufthavn har forklaret tilpasningen med lavere aktivitet som følge af coronaudbruddet.

/ritzau/