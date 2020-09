Corona-nedlukning øgede efterspørgsel på kendte Arla-mærker

I første halvdel af 2020 har Arla måtte se indtægter fra salg til restauranter og caféer svinde ind.

Trods et første halvår af 2020 præget af coronavirus og nedlukninger som følge heraf har mejerikoncernen Arla haft seks gode måneder - i hvert fald økonomisk.

Det fremgår af koncernens halvårsregnskab, der viser en stigende omsætning og lønsomhed.

Ifølge Arla tyder noget på, at det ikke er helt tilfældigt, at koncernens forskellige mejeriprodukter har klaret sig godt i coronatiden.

For mens leveringen til storforbrugere såsom caféer og restauranter faldt i takt med, at de lukkede ned i forskellige lande, så har de enkelte forbrugere i supermarkederne og andre steder vendt sig mod nogle af Arlas mest kendte produkter under krisen.

- Da forbrugere verden over blev tvunget til at blive hjemme, forventede vi, at vores traditionelle mejeriprodukter ville klare sig godt, og det har de bestemt også gjort, siger Arlas topchef, Peder Tuborgh, i en pressemeddelelse til regnskabet.

Det kan ses i form af en vækst i salg af eksempelvis smørmærket Lurpak på næsten 18 procent.

Zoomer man ind på Europa, der udgør cirka 60 procent af Arlas forretning, fortæller Arlas salgstal historien om udviklingen i de europæiske lande, da coronavirusset begyndte at sprede sig, og myndighederne begyndte at lukke dele af samfundet ned.

- Vores europæiske segment var højest påvirket af covid-19-krisen i det første halvår af 2020, da stort set alle markedet lukkede ned fra marts, skriver Arla i sit regnskab.

- Vores foodservice-forretning (der blandt andet leverer til caféer og restauranter, red.) oplevede et skarpt fald på grund af lukningen af restauranterne.

- På den anden side drev signifikant stigende hjemmeforbrug og netsalg en stærk præstation i detailhandlen, hvilket mere end kompenserede for foodservice-forretningens tab.

Det er især salget af Arlas særlige mærker, der steg "eksponentielt". Salget af alle mærkerne over en kam steg med 6,3 procent mod 2,3 procent i det "almindelige" første halvår af 2019.

- Væksten blev primært drevet af Starbucks-, Lurpak- og Arla-mærkerne, hvor salget steg med henholdsvis 29,5 procent, 20 procent og 3,1 procent, skriver Arla.

Arla har licens til at sælge drikkeklare Starbucks-produkter, som findes i kølediske rundt omkring.

Selv om halvåret er endt lykkeligt, lægger Peder Tuborgh vægt på, at coronavirusset udgør en krise og et problem - også for Arla:

- Covid-19-krisen er den alvorligste krise, jeg har oplevet som CEO (topchef, red.) i Arla, siger han.

Af regnskabet fremgår det, at Arla i året første seks måneder har omsat for 40,3 milliarder kroner, hvilket er omkring halvanden milliard mere end de første seks måneder i 2019.

/ritzau/