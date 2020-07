Corona-nedlukning sætter milliardaftryk i Coca-Colas regnskab

Coca-Cola har tabt omsætning for 2,8 milliarder dollar i andet kvartal præget af corona-lukninger.

Da regeringer og myndigheder i april, maj og juni flere steder i verden sendte sin befolkning hjem for at mindske spredningen af coronavirus, styrtdykkede sodavandsgiganten Coca-Colas salg, i takt med at barer og restauranter blev lukket.

Og det har sat et milliardstort aftryk i Coca-Colas halvårsregnskab. I andet kvartal, der løber fra april til og med juni, mangler 28 procent af omsætningen sammenlignet med samme tid sidste år.

Det svarer til lidt over 18,5 milliarder danske kroner, der ikke er kommet i kassen.

Coca-Cola har ud over sit flagskib Coca-Cola også en række andre mærker, som det sælger. Det gælder både sodavand som Sprite og Fanta, iste-mærket Fuze Tea, tonic-mærket Schweppes og sportsdrikken Powerrade.

Derudover har Coca-Cola kaffekæden Costa Coffee.

Derfor har Coca-Cola salg både til kunder, der tager drikkevarerne med hjem, men også til kunder på barer, restauranter og andre steder, hvor drikkevarernes indtages omgående.

Og det er særligt de sidstnævnte kunder, som Coca-Cola har savnet.

Trods de faldende indtægter holder Coca-Cola skindet på næsen og kan præsentere et overskud fra driften på næste to milliarder dollar - svarende til 13 milliarder kroner.

Det er cirka en tredjedel mindre end samme periode sidste år.

/ritzau/