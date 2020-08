Corona tvinger flyselskab til at fyre op mod 200 danske ansatte

Sunclass Airlines er på grund af lavere aktivitet nødt til at sige farvel til både danske og svenske ansatte.

Den globale coronapandemi har givet markant lavere aktivitet for det danske flyselskab Sunclass Airlines.

Af den årsag risikerer op mod 200 af selskabets medarbejdere i Danmark at blive afskediget.

Det oplyser Sunclass Airlines i en pressemeddelelse. Selskabet er blandt andet kendt for at flyve gæster for rejsearrangøren Spies.

Ifølge Torben Østergaard, administrerende direktør i Sunclass Airlines, har man allerede forsøgt at tilpasse sig via blandt andet hjemsendelser, lønreduktioner og effektiviseringer.

Men det har ikke været nok i den nuværende situation. Derfor er selskabet nu nødt til at reducere medarbejderstaben i Danmark.

- Udsigterne for de kommende sæsoner er nu så dystre, at vi er tvunget til at tilpasse forretningen en virkelighed med færre flyvninger.

- Derfor er vi nødt til at sige farvel til en lang række kompetente og værdsatte medarbejdere, siger Torben Østergaard i pressemeddelelsen.

For at sænke sine omkostninger har Sunclass Airlines foreslået en lønreduktion på tværs af hele organisationen.

Blandt de svenske medarbejdere er forslaget trods et stort flertal ikke blevet godkendt af samtlige medarbejdere.

Fordi det ikke har været muligt at få et enstemmigt ja til forslaget, ser Sunclass Airlines sig nødsaget til at opsige samtlige 175 svenske kabineansatte.

/ritzau/