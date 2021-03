Coronaåret 2020 gav ridser i salget hos Egmont

Egmont har aktiviteter inden for tv, magasiner og bøger - og driver biografer, som var hårdt ramt af corona.

Danmarks største mediekoncern, Egmont, måtte se salget falde en smule sidste år, hvor coronapandemien ramte verden.

Her faldt omsætningen til 11,5 milliarder kroner, hvilket er 8,5 procent mindre end året før. Overskuddet før skat blev dog løftet med 32 millioner kroner til 632 millioner kroner, viser selskabets regnskab.

Egmont har aktiviteter inden for film, tv, magasiner og bøger. Koncernen står blandt andet bag TV2 i Norge og udgiver mere end 700 magasiner og ugeblade i 30 lande. I Danmark er det blandt andet Her Nu.

Der drives også biografer i Danmark, som har været lukket for at inddæmme smitten med covid-19. Det har betydet tabt omsætning på 700 millioner kroner og "et stort millionunderskud" trods hjælpepakker.

Der er dog sket en omsætningsvækst på 700 millioner kroner andre steder i Egmonts forretning, og koncernchef Steffen Kragh er stolt af, hvordan koncernen er kommet gennem 2020.

- Vi er lykkedes med vores digitale transformation og strategi, som tager udgangspunkt i, at folk vil streame mere, game mere og handle mere online.

- Det blev yderligere accelereret under corona. Vi forventer vækst og yderligere investeringer i 2021, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/