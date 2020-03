Coronaepidemi kan sende dansk vækst under en procent i 2020

Det kan koste 3500 arbejdspladser i Danmark, hvis coronavirusset udvikler sig global pandemi, vurderer DI.

Fabrikker mangler komponenter, transport- og flyselskaber kan ikke bevæge sig frit, og verden over har virksomheder indført forholdsregler for at begrænse smitte.

Coronavirusset kan allerede mærkes hos mange danske virksomheder, og hvis det udvikler sig til en global pandemi, vil det gå hårdt ud over den danske vækst i 2020.

Det forudser Dansk Industri, der har regnet på et scenarie fra analyseinstituttet Oxford Economics.

Dansk Industri forudser, at den danske vækst i år vil ende på 0,9 procent - og ikke som ventet 1,3 procent - hvis coronavirusset spreder sig til en global pandemi. Det vil samtidig betyde 3500 færre danske arbejdspladser.

- Danske virksomheder mærker effekterne allerede nu. Det gør de især på grund af de mange forholdsregler, der bliver taget både herhjemme og i udlandet for at håndtere smitterisikoen, siger Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri.

Der er danske virksomheder, som bliver ramt direkte af coronavirusset, fordi de for eksempel har fabrikker i Kina, hvor virusset er udspringet fra.

Blandt andet har Danish Crown, GN Store Nord og Lego i en periode haft lukket ned for sine fabrikker i Kina.

- Der er dels den direkte effekt for virksomheder, som har været nødsaget til at lukke eller selv har valgt at gøre det. Det kan også være virksomheder, som har transport eller rådgivning i de pågældende lande, siger Kent Damsgaard.

Den næste negative effekt af coronavirusset er ifølge Kent Damsgaard, at danske virksomheder ikke kan få de varer eller den service, de skal bruge fra underleverandører, der for eksempel er i Kina.

- Det er her den store afsmittende effekt på økonomien ligger, når forsyningskæder bliver afbrudt. Når man ikke kan handle med hinanden, så kan de økonomiske virkninger virkelig sprede sig.

- Det kan både koste økonomisk vækst og job, siger Kent Damsgaard.

