Coronakrise får B&O til at lukke 60 procent af butikkerne

Coronakrisen betyder markant lavere salg for Bang & Olufsen, der må lukke cirka 300 butikker midlertidigt.

Coronakrisen har givet et markant lavere salg for Bang Olufsen (B), som midlertidigt har lukket cirka 300 butikker verden over.

Det svarer til omkring 60 procent af alle B's butikker, skriver Børsen.

Særligt i de seneste uger er det gået stærkt med at lukke B, da den globale spredning af coronavirusset har holdt kunderne fra butikkerne.

I Danmark bestemmer elektronikproducentens forhandlere selv, om de vil lukke eller ej.

Til Børsen siger B's kommunikationschef, Jens Gamborg, at de fleste danske butikker har valgt at holde åbent.

/ritzau/