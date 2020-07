Coronakrise giver B&O stort fald i salget og milliontab

I det næste regnskabsår, der løber fra juni til og med udgangen af maj 2021, venter B&O vækst i salget.

Udbruddet af coronavirus har tildelt Bang Olufsen store økonomiske tæsk.

I marts, april og maj er selskabets salg faldet med tæt på 40 procent, mens der på bundlinjen har været et tab på 135 millioner kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for perioden tirsdag.

- Det har været et skuffende år for Bang Olufsen, siger topchef Kristian Teär i en kommentar til regnskabet.

Han peger på, at selskabet var i gang med en omstilling, da virusudbruddet satte ind og satte en stopper for den udvikling.

Udbruddet af coronavirus har haft store konsekvenser får B, der har måttet sælge aktier for at få flere penge i kassen.

Det har indbragt yderligere 356 millioner kroner til at forsøge at komme oven på igen efter coronakrisen.

- Med vores nye strategi er vores mål at løse nogle af de fundamentale problemer i vores kerneforretning og sikre, at vi igen bliver lønsomme, siger Kristian Teär.

I de tre måneder, der er fjerde og sidste kvartal i B's skæve regnskabsår, omsatte selskabet for 377 millioner kroner.

De har sat punktum for et yderst udfordrende regnskabsår for B, der langt fra er blevet, som selskabet havde ventet.

I perioden er selskabets salg faldet med tæt på 30 procent. Da regnskabsåret blev indledt, havde B stillet investorerne en encifret vækst i salget i udsigt.

/ritzau/