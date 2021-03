Coronakrise giver Danfoss laveste resultat i fem år

Danfoss' omsætning dykkede med 7,3 procent i 2020, hvor coronakrisen særlig kostede ordrer i starten af året.

Nedlukningen i foråret gav et stort fald i antallet af ordrer hos den danske koncern Danfoss, der kommer ud af 2020 med tilbagegang over hele linjen.

Danfoss kommer ud af 2020 med et overskud på 3,2 milliarder kroner. Det er 13,4 procent lavere end sidste år. Det er samtidig det laveste overskud siden 2016.

Tilbagegangen hænger sammen med, at omsætningen er faldet med 7,3 procent til 43,3 milliarder kroner. Det viser Danfoss' årsregnskab.

Administrerende direktør Kim Fausing er tilfreds med udviklingen set i lyset af coronakrisen.

- Vi har leveret signifikant bedre end forventet ved halvåret. Som følge af den usikkerhed, vi har oplevet, har vi styret vores omkostninger i forhold til det lavere aktivitetsniveau, siger han i en kommentar til regnskabet.

Danfoss er mest kendt for termostater, men det fylder i dag kun en mindre del af forretningen.

Danfoss er specialiseret i en lang række produkter, der for eksempel holder på varme eller kulde i byggeri eller sparer på energien på fabrikker.

Ud over et lavere salg skyldes tilbagegangen i overskuddet i 2020 også, at Danfoss er ved at gennemføre en stor virksomhedshandel.

Sidste år købte Danfoss en bid af den irske koncern Eaton i en handel til omkring 20 milliarder kroner, og udgifterne til den handel har trukket resultatet ned i 2020.

Eaton leverer primært produkter inden for landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren

Handlen ventes at være falde på plads i løbet af de næste måneder. Flere myndigheder mangler at give grønt lys, før handlen er endelig.

Danfoss har i øjeblikket omkring 27.500 ansatte, mens der er 10.000 ansatte i den del af Eaton, som Danfoss har købt.

/ritzau/