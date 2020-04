Coronakrise lægger røgslør over antallet af konkurser

Flere myndigheder har lukket ned på grund af corona, og det påvirker opgørelsen af konkursramte virksomheder.

Flere virksomheder har formentlig måttet dreje nøglen om i marts på grund af coronakrisen.

Men da en række myndigheder har været lukket ned, er det ikke muligt at komme med retvisende tal for antallet af konkurser.

Det oplyser Danmarks Statistik i en meddelelse på sin hjemmeside.

Baggrunden er, at Sø- og Handelsretten og alle andre skifteretter i lighed med andre offentlige institutioner lukkede ned fra 12. marts på grund af corona og overgik til nøddrift i behandlingen af konkursbegæringer.

Det indebærer, at der i praksis primært behandles egenbegæringer om konkurs samt øvrige hastesager, og at behandlingen af øvrige begæringer er udsat.

- Danmarks Statistik vurderer, at de tilgængelige data om erklærede konkurser i marts ikke er egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af konkursramte virksomheder og heraf tabte job, skriver statistikbanken.

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 295 konkurser i marts, hvoraf de 151 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over en million kroner.

De resterende 144 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Disse tal skal ses i forhold til det generelle niveau set over de seneste 12 måneder på cirka 640 konkurser om måneden, hvoraf lidt over 200 er i aktive virksomheder.

- Der er derfor ingen tvivl om, at tallene for marts markant undervurderer de reelle konkursforhold, men det er meget usikkert, hvad det reelle niveau er, skriver Danmarks Statistik.

Den vurdering bakkes op af Dansk Industri, landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Her kan cheføkonom Allan Sørensen ikke forestille sig, at tallene for konkurser afspejler virkeligheden.

- Virksomhederne er utroligt hårdt ramt, og det betyder, at vi står foran et stigende antal konkurser i den kommende tid, siger Allan Sørensen.

Han forklarer, at man under finanskrisen så en tredobling i antallet af danske konkurser.

- Det er ikke utænkeligt, at vi også kommer til at se det nu, siger han.

/ritzau/