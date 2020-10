Coronakrise punkterer 3's planer om kundeboom

Teleselskabet 3 og søsterselskabet Oister har hentet 7000 nye kunder i tredje kvartal, viser regnskab.

Teleselskabet 3 og søsterselskabet Oister forsætter med at lokke flere telefonkunder i butikken, men coronakrisen har punkteret planerne om en hurtig vækst. Derfor vinker topchefen farvel til håbet om at runde 1,5 millioner kunder i Danmark i 2020.

3 har mandag oplyst, at der i tredje kvartal blev 7000 flere 3- eller Oister-kunder. Dermed fortsætter selskabet sin kundevækst, men med tre måneder tilbage af 2020 lander antallet af kunder på 1.457.000.

Og derfor er der for stort et spring op til 1,5 millioner kunder i Danmark, som ellers var teleselskabet mål for 2020, forklarer topchef Morten Christiansen.

- 2020 bliver ikke det år, vi havde forestillet os. Vi havde høje ambitioner og planer om at nå vores målsætning om 1,5 millioner kunder, men det har coronakrisen foreløbig sat en stopper for.

- Vi mærker fortsat usikkerheden blandt især de private forbrugere, som blandt andet kommer til udtryk ved færre besøgende i vores butikker, siger han i en udtalelse til regnskabet for tredje kvartal.

På trods af at kundekredsen er blevet udvidet, har det ikke ført en stigning i omsætningen med sig.

Omsætningen i tredje kvartal var både lavere end samme kvartal sidste år og det foregående kvartal i år.

Det var nok til at give et overskud på driften før afskrivninger og lignende på 214 millioner kroner. Det er højere end kvartalet før, men mindre samme kvartal sidste år.

