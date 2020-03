Coronakrise tvinger hotelkæde til at fyre 250 medarbejdere

Hotelkæden Comwell mister stor omsætning på grund af corona. Det koster knap en fjerdedel af staben jobbet.

Hotelkæden Comwell bliver på grund af coronakrisen nødt til at afskedige 250 af sine medarbejdere.

Det svarer til lidt under en fjerdedel af den samlede stab.

Afskedigelserne sker, efter at Comwell forleden midlertidigt lukkede otte ud af sine 15 hoteller i Danmark. Det skete som følge af, at kæden på det seneste har mistet mere end 90 procent af sin omsætning.

- Og selv om vi er en stor og økonomisk velfunderet virksomhed og har gjort alt for at holde hånden under vores medarbejdere, så ser vi os nødsaget til at iværksætte afskedigelser, siger koncernchef Peter Schelde i en pressemeddelelse.

Afskedigelserne er fordelt ud over kædens 15 hoteller og hovedkontoret i Aarhus. Alle faggrupper bliver ramt.

På grund af coronakrisen og presset på dansk erhvervsliv har regeringen inden for den seneste tid lavet flere hjælpepakker.

En af dem var en trepartsaftale, som betyder, at staten kompenserer 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, der sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.

Koncernchef Peter Schelde kalder lønkompensationen for god. Men han fortæller også, at den ikke er nok til at hjælpe Comwell og alle andre i branchen igennem krisen.

- Det er specielt vanskeligt at forudsige længden af denne krise, hvilket betyder, at vi desværre er nødt til at handle proaktivt i forhold til at tilpasse vores omkostninger.

- Dels for at sikre at vores forretning kan fortsætte under de nuværende omstændigheder, men også for at Comwell kan stå så stærkt som muligt, når vi en gang kommer over coronakrisen, siger Peter Schelde.

Ud over orienteringen til de regionale arbejdsmarkedsråd er Comwell nu i dialog med de berørte medarbejdere.

Peter Schelde fortæller, at han på den anden side af coronakrisen håber at kunne byde de afskedigede medarbejdere velkommen tilbage til Comwell.

/ritzau/