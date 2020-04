Coronakrisen får lysten til at købe ny bolig til at falde

Antallet af solgte lejligheder og huse er under coronakrisen faldet sammenlignet med samme periode sidste år.

Interessen for at købe en lejlighed eller et hus er faldet markant i marts måned, hvor coronakrisen lukkede landet delvist ned.

Det viser nye handelstal fra boligsiden.dk.

Antallet af solgte villaer og rækkehuse er faldet seks procent i marts sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

For ejerlejlighedsmarkedet er opbremsningen større. Handelsaktiviteten er faldet 17,3 procent sammenlignet med marts 2019.

- Under normale omstændigheder ville vi se en betydelig stigning i handelsaktiviteten for villaer og rækkehuse fra februar til marts måned, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Det har corona sat en stopper for i år, hvor usikkerheden har fået flere boligkøbere til at tage en tænkepause, siger hun.

Birgit Daetz bemærker dog, at bolighandlerne ikke er gået helt i stå. Der er gennemført næsten 4000 hushandler i marts. Det er et gennemsnit på 128 handler hver dag.

Derudover er der handlet næsten 1300 ejerlejligheder.

/ritzau/