Coronakrisen giver lavere huspriser og færre bolighandler

I de sidste uger af marts, hvor coronakrisen indtil videre har været værst, er huspriserne faldet to procent.

Salgspriserne på villaer og rækkehuse er faldet i marts.

Det gælder især i sidste halvdel af måneden, viser tal fra Boligsiden, som får direkte indberetninger fra alle professionelle ejendomsformidlere i Danmark.

- De seneste uger er der færre, der har sat nye boliger til salg, og der er et lavere antal købere, der er klar til at handle.

- Det påvirker alt andet lige også huspriserne, som vi i de seneste to-tre uger har set falde med to procent, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Ud over villaer og rækkehus har også lejligheder oplevet et prisfald i marts, oplyser Boligsiden. Faldet for lejligheder har været i samme størrelsesorden som hos villaer og rækkehuse.

De sidste ugers prisfald på to procent skal holdes op imod et noget lavere fald på en halv procent for marts som helhed.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kan faldet i de seneste uger være et forvarsel om mere.

Det begrunder han med coronakrisen, som også gør et indhug i boligmarkedet.

- Jeg forventer, at vi aktuelt ser ind i et boligmarked, som mere eller mindre går i dvale, og det vil trække priserne med ned over den kommende tid.

- Og med et første prisfald på to procent over blot et par uger, så kan det blive midlertidigt grumt, siger Jeppe Juul Borre.

Det er særligt arbejdsmarkedet og beskæftigelsen, der bliver værd at følge de næste uger, vurderer cheføkonomen fra Arbejdernes Landsbank.

På det seneste har mange tusinde danskere meldt sig ledige. Det er negativt på mange parametre, da det er med til at øge risikoen for en langvarig recession - det vil sige en langvarig periode med økonomisk nedgang.

- Selv om jeg for nu på trods af den mørke og dystre tid er nogenlunde fortrøstningsfuld omkring boligmarkedet for den kommende periode, så skal man være opmærksom på den reelle risiko for, at boligmarkedet får et ganske hårdt slag, såfremt at det her bliver en langvarig recession.

- Det er en reel risiko, selv om det ikke er mit hovedscenarie lige nu, siger Jeppe Juul Borre.

/ritzau/