Coronakrisen har medført 45.000 nyledige

Coronakrisen er ikke overstået. Både virksomheder og lønmodtagere kan få brug for mere hjælp, siger minister.

Lørdag meldte 176 personer sig ledige.

Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

- I en svær corona-tid kan vi konstatere, at ledigheden igen er lidt lavere end sidste lørdag, og det samlede antal nyledige, siden krisen ramte, fortsat lader til at have stabiliseret sig omkring 45.000, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

- Vi forsøger så vidt som overhovedet muligt at holde hånden under økonomien med hjælpepakkerne, der nu er godt i gang med at blive udbetalt, og jeg er ikke i tvivl om, at de virker.

- Men vi er også bevidste om, at krisen desværre langtfra er slut, og at der kan blive brug for mere hjælp til lønmodtagere og virksomheder, siger ministeren.

Med 176 nytilmeldte ledige lørdag fortsætter den samlede ledighed dermed med at ligge stabilt omkring 177.000 personer.

Det præcise tal er ifølge Beskæftigelsesministeriet per 25. april 177.067 ledige siden 9. marts og den delvise nedlukning af Danmark for at inddæmme smitte med coronavirus.

Antallet af ledige er dermed vokset med 45.425 personer siden 9. marts.

Det er især det private jobmarked, som har været hårdt ramt grundet coronakrisen. Det har beregninger fra Dansk Industri (DI) vist på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Beregningerne har vist, at antallet af opslåede job under coronakrisen er faldet med næsten 40 procent i private virksomheder, når man sammenligner med samme periode i 2015-19. Især hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt.

Derudover har flere økonomer peget på, at opsagte lønmodtagere først melder sig som ledige, når de søger en ydelse. Hvis man er opsagt med en eller tre måneders varsel, så kan man ikke søge en ydelse, før det varsel af udløbet.

Derfor er der en frygt for et mørketal, der først vil blive kastet lys over i dagene omkring 1. maj og 1. juli.

/ritzau/