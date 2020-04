Coronakrisen sender salget af biler i bakgear

I marts blev der indregistreret 15.184 personbiler i Danmark. Det var det laveste antal i syv år.

Antallet af indregistrerede personbiler falder i Danmark og må forventes at falde yderligere på grund af coronakrisen.

Det vurderer De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Vurderingen kommer, efter at der i marts blev indregistreret 15.184 personbiler i Danmark. Det er det laveste antal biler i marts måned i syv år.

Selv om coronakrisen har haft en negativ effekt i tallene, så har man formentlig endnu ikke set den fulde effekt.

Det skyldes forsinkelser på leveringen af nogle biler, og at nogle kunder kan have bestilt en bil, længe før coronakrisen for alvor var kommet til Danmark.

- Med den nuværende ordreindgang ser vi desværre ind i store udfordringer for bilimportørerne og i øvrigt også for vores forhandlere de næste måneder, siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Med antallet af indregistrerede personbiler i marts blev der for første kvartal i alt indregistreret 48.860 personbiler herhjemme. Også det var det laveste antal i flere år. Antallet har ikke været lavere siden første kvartal 2014.

Mens personbilerne er ramt af en salgsnedgang, så ser leveringen af elbiler foreløbigt ud til at gå fri. I marts var der 1114 nye elbiler, der fik asfalt under dækkene. Det er mere end en fordobling i forhold til marts sidste år.

Desuden er der ikke kommet så mange nye elbiler på vejene på en måned siden december 2015 - lige før afgiftsindfasningen trådte i kraft - hvor der blev solgt 1554 elbiler.

- Det er positivt, at salget af elbiler fortsætter ufortrødent i marts måned, men udviklingen kommer ikke af sig selv.

- Covid-19-situationen kommer til at sætte sit præg også på salget af elbiler i fremtiden.

- Forhåbentlig kommer den nuværende krise ikke til at kaste skygger over de helt nødvendige langsigtede rammevilkår og det politiske arbejde, som er helt afgørende for den grønne omstilling, siger Gunni Mikkelsen.

/ritzau/