Coronakrisen sendte sidste år flere på offentlig forsørgelse

Antallet af offentligt forsørgede steg sidste år med 52.600, og hovedårsagen er coronasituationen.

Antallet af personer, der forsørges af det offentlige, er steget med 52.600 fra 2019 til 2020.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed var der 754.500 offentligt forsørgede fraregnet modtagere af uddannelsesstøtten SU.

Stigningen skyldes især coronasituationen, hvor nedlukninger og restriktioner har sendt flere ud i ledighed.

Fra 2019 til 2020 steg antallet af ledige således med 32.700 til 118.900 personer - svarende til en stigning på 38 procent.

Samtidig steg antallet af personer på sygedagpenge med 16.500 til 72.800. Det svarer til en stigning på 29 procent.

Også antallet af førtidspensionister steg med 10.200 til 213.600 personer - svarende til en stigning på fem procent.

Ifølge Dansk Erhverv er stigningen i offentligt forsørgede den største siden finanskrisen i 2009.

Dengang steg antallet af offentligt forsørgede med knap 57.000 personer.

- Det er en yderst kedelige udvikling, da coronakrisen dermed kan udløse en mere varig stigning i ledigheden herhjemme.

- Det er naturligvis en rigtig uheldig situation for den enkelte, men det vil dertil også tynge de offentlige finanser og vækstpotentialet i dansk økonomi, siger cheføkonom Tore Stramer i en udtalelse.

I Dansk Industri opfordrer arbejdsmarkedspolitisk chef Steen Nielsen kommunerne til at sætte turbo under indsatsen for at skaffe de ledige i job.

- Det er tydeligt at se, at beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene har været delvist nedlukket i 2020 på grund af coronarestriktionerne.

- Færre ledige har modtaget vejledning og opkvalificering, og færre ledige er kommet ud på virksomhederne i for eksempel virksomhedspraktik.

- Det er meget vigtigt, at kommunerne, så hurtigt restriktionerne tillader det, får hjælpen til de ledige op i et højt gear igen, siger han.

/ritzau/