Coronaramt tøjbranche må nøjes med digital modeuge

Copenhagen Fashion Week løber af stablen fra tirsdag til torsdag. I år foregår det hele virtuel.

Normalt indtages København to gange om året af flere end 20.000 modekyndige mennesker, når Copenhagen Fashion Week løber af stablen.

Men den første modeuge i 2021, der starter tirsdag og slutter torsdag, bliver anderledes.

Coronakrisen og de dertilhørende restriktioner lægger nemlig en dæmper på festlighederne. For første gang foregår de helt og aldeles virtuelt.

Det betyder, at de store modeshows ikke vil have tilskuere. Derimod kan man se dem digitalt. Der er planlagt tre dages show med små film med visning af tøjet og samtaler med forskellige spillere i branchen.

Coronaen har sat sit præg på dansk mode. Derfor er det udstillingsvindue, som modeugen giver, vigtigt - også selv om det foregår digitalt, siger Cecilie Thorsmark, der er direktør for Copenhagen Fashion Week.

- Mit indtryk og mit håb er, at det betyder noget for branchen, at vi holder modeugen kørende. Det er jo netop en platform for både at skabe salg og eksport, men også synlighed, siger Cecilie Thorsmark.

At man i sidste ende har formået at stable en begivenhed på benene, er med til at sikre, at Danmark bevarer sin plads som en topspiller i modeverdenen. Det siger Thomas Klausen, der er direktør i Dansk Mode og Textil.

Organisationen er brancheorganisation for 375 mode- og tekstilvirksomheder.

- Vi skal sikre os, at vi har de store danske brands på scenen, ligesom der er en række udenlandske med, således at København fastholder sin position som værende en modedestination, man ikke kan komme uden om, siger han.

Et gennemgående tema de senere år har været bæredygtighed. Modebranchen er en af miljøets helt store syndere.

Ved modeugen i februar 2020 lancerede man en decideret bæredygtighedsplan. Den skal blandt andet munde ud i nogle klare krav til branchen om bæredygtighed i 2023.

Og selv om coronavirussets hærgen har givet udfordringer, forsvinder det fokus ikke, siger Cecilie Thorsmark.

- Om noget mener jeg faktisk, at coronakrisen har været med til at understrege nogle af de udfordringer, branchen står med, og hvor vigtigt det er, at branchen fortsat satser på bæredygtighed, lyder det fra direktøren.

/ritzau/