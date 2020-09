Coronarestriktioner bremser købelysten i baren

Danskerne bruger 40 procent færre penge på barer, efter der er blevet kortere åbningstider.

Forbruget på MobilePay og dankort er faldet med 40 procent på barer og op til 25 procent på restauranter i løbet af de seneste to uger.

Det viser tal baseret på kort- og MobilePay-betalinger for en million Danske Bank-kunder.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det stigende smittetryk og de nye restriktioner har haft stor betydning for omsætningen på barer.

- Danskerne bruger væsentlig færre penge, når barerne skal lukke klokken 22, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Regeringen introducerede for nylig nye restriktioner, der begrænser barer og restauranters mulighed for at holde åbent til sent ud på aftenen.

De skal foreløbig indtil 18. oktober lukke klokken 22. Der er også påbud om at bære mundbind, når man står op på eksempelvis en bar eller restaurant.

/ritzau/