Coronatiltag lukker midlertidigt 19 ud af 27 Scandic-hoteller

Delvis nedlukning er en mavepuster for hotelkæden Scandic, som nu midlertidigt lukker 19 danske hoteller.

En delvis nedlukning gælder i store dele af Danmark op til jul, og det rammer Scandic som en mavepuster.

Derfor har hotelkæden valgt at midlertidigt lukke 19 ud af 27 hoteller i Danmark.

Ifølge Søren Faerber, Scandics administrerende direktør i Danmark, har gæsterne droppet at tage på juleture. Han kalder nedlukningen endnu en mavepuster.

- Folk har traditioner med at tage afsted og brug en weekend på at juleshoppe, gå på julemarked og i biografen. Men med den seneste nedlukning er der ikke grund til at tage ud, for næsten intet har åbent, siger han.

I alt 69 kommuner er underlagt skrappe restriktioner. Restauranter, caféer og barer skal holde lukket, men kan tilbyde takeaway.

Også biografer, teatre og museer samt fitnesscentre skal holde lukket.

- Folk kan hente takeaway i vores køkkener eller udefra og så spise på deres værelser, men det gider man jo ikke. Så da meldingen (om de nye restriktioner, red.) kom, fik vi tusindvis af afbestillinger, siger Søren Faerber.

Torsdag i forrige uge besluttede regeringen at genåbne ordningen for lønkompensation for alle brancher i hele landet.

Den ordning benytter Scandic til at sende medarbejderne hjem, men det ændrer ikke på, at hotelkæden har tabt mange millioner som følge af coronakrisen. Søren Faerber regner med, at man først i 2024 kommer på højde med niveauet før corona.

Den nye delvise nedlukning har generelt store konsekvenser for hotelbranchen. Det forklarer Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta, som er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- I forvejen havde hotellerne det hårdt, men med de nye restriktioner er restauranterne også lukkede, og dermed forsvinder en del af den indenlandske efterspørgsel.

- De udenlandske gæster er blevet væk hen over året, men vi havde et ønske om gæster i december. De kommer ikke nu, for der er ikke meget tilbage for hotellerne at tilbyde, lyder det.

Der er endnu en del hoteller, som ikke har taget stilling til, om de lukker permanent eller midlertidigt, siger Nadeem Wasi.

I november - før de nuværende restriktioner var annonceret - svarede knap hver femte virksomhed i en medlemsundersøgelse fra Horesta, at de enten var lukket eller forventede at lukke permanent eller for en periode.

Foreløbig er 19 af Scandics hoteller lukkede til og med 3. januar 2021.

/ritzau/