Coronaudbrud sætter industriproduktionen tre år tilbage

Den danske industriproduktion faldt tre procent i maj og er nu på det laveste niveau siden september 2017.

Udbruddet af coronavirus har sat en kæp i hjulpet på produktionen i de danske industrivirksomheder.

Den har nået det laveste niveau siden september 2017, efter at produktionen i maj er faldet tre procent fra april. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Bunden kan dog være nået for nu. Det vurderer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Et lys i en ellers mørk tid er, at forventningerne til fremtiden i industrien er forbedret markant, skriver han i en analyse.

Selv om produktionen i den danske industri er faldet, er den ikke påvirket i samme grad som andre sammenlignelige lande.

Det kan ifølge Danmarks Statistik skyldes sammensætningen af industrien i Danmark, hvor der er mange medicinalselskaber.

Deres salg er ikke i samme grad påvirket af den økonomiske udvikling, da det også er nødvendigt i nedgangstider.

Her faldt produktionen i maj 5,3 procent. Niveauet er dog stort set uændret i perioden marts-maj, når der sammenlignes med inden krisen.

- Man fristes til at sige, at medicin er gået fra at være industriens guldkalv til at være industriens beskytter, hvor den holder døren lukket over for et endnu større tilbageslag i industriproduktionen, lyder det fra Jeppe Juul Borre.

Nedturen i lande som USA, Tyskland, Sverige og Storbritannien kan dog fortsat ramme den danske industri, frygter Danmarks Statistik.

De fire lande stod for tæt på 40 procent af den danske vareeksport i april.

- De ringere eksportudsigter har imidlertid et betydeligt risikopotentiale til at holde den danske genopretning i kort snor, og det er en af de største risici for dansk økonomi, lyder det fra cheføkonomen.

Industriproduktion er en rundspørge blandt virksomheder inden for industrien, som fortæller om deres produktion.

Nøgletallet bruges som et pejlemærke for udviklingen i den danske økonomi.

