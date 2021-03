Coronaudbrud sender Sydbanks overskud lidt ned

Sydbank forventer i 2021 at få penge tilbage fra minkavlere, som tidligere er blevet nedskrevet.

Coronaudbruddet har betydet en mindre tilbagegang i overskuddet for Sydbank i 2020, der har haft højere tab på udlån end normal.

Banken kommer ud af 2020 med et overskud 799 millioner kroner. Det er et fald fra 853 millioner året før.

Årsagen til den mindre tilbagegang er nedskrivninger på udlån, som kan relateres til corona. Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Inden coronaudbruddet for alvor ramte Danmark og førte til den første nedlukning i marts 2020, ventede Sydbank et overskud på 700-1000 millioner kroner for året.

Banken har dermed ramt den målsætning på trods af coronasituationen.

Administrerende direktør Karen Frøsig er tilfreds med resultatet i 2020.

- Det er glædeligt at se, at Sydbanks kunder indtil videre er kommet godt igennem covid-19-krisen.

- Coronasituationen har betydet en omvæltning for alle. Medarbejderne har i den forbindelse udvist stor fleksibilitet og evnet at rådgive kunderne i en vanskelig tid, siger hun i en kommentar til regnskabet.

Sydbank købte i slutningen af sidste år Alm. Brand Bank i en handel til 1,8 milliarder kroner.

Med handlen fik Sydbank omkring 55.000 nye kunder i folden og har dermed styrket sin position blandt de danske banker.

Sydbank er i kategorien over landets vigtigste banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker eller realkreditinstitutter, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Sydbank er det Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Spar Nord og DLR Kredit.

På bagkant af regnskabet for 2020 har Sydbank besluttet at sende 239 millioner kroner tilbage til aktionærerne i udbytte.

I starten af 2020 blev de danske banker opfordret til at holde igen med at betale udbytte til aktionærerne og i stedet polstre sig med pengene.

Det var både Finanstilsynet, Nationalbanken og regeringen, der kom med den udmelding.

I december lød det dog fra Finanstilsynet, at de danske banker kan udbetale udbytte, hvis det "sker under ekstrem forsigtighed, og hvis virksomheden er velkapitaliseret".

Sydbank forventer fremgang i resultatet i 2021 med et overskud på 850-1150 millioner kroner.

Hovedforklaringen er opkøbet af Alm. Brand Bank. Derudover har banken har sat prisen for at have penge i banken op.

Kunderne skal nu betale en negativ rente på 0,60 procent, hvis de har mere end 100.000 kroner stående. Tidligere var grænsen 250.000 kroner.

Desuden forventer banken at få op mod 150 millioner kroner tilbage fra lån til minkavlere, som tidligere er nedskrevet som tab.

/ritzau/