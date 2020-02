Coronavirus begynder at presse danske lagre af iPhones

Elektronikproducenter har problemer med at levere på grund af coronavirus. Det mærker man hos Elgiganten.

Udbruddet af coronavirus kan være med til, at det snart bliver svært at købe en iPhone eller en bærbar computer.

Virusset har nemlig lukket flere fabrikker i Kina, hvor en række af de helt store elektronikselskaber får produceret deres varer eller dele til dem.

Det mærker man nu hos Elgiganten, der i Danmark har mere end 30 butikker med salg af forskellige elektronikprodukter.

- Vi begynder at kunne se, at leverandører har svært ved at levere alle de produkter, som vi har behov for, siger Peder Stedal, administrerende direktør hos Elgiganten.

- I hvilken grad, det vil berøre vores kunder, er fortsat usikkert. Men naturligt nok kan udfordringerne for vores leverandører på et tidspunkt også komme til at ramme os som forhandler, hvis vi ikke kan få nok produkter på hylderne.

Elgiganten sørger altid for at købe stort ind til sine lagre. Derfor er kæden også godt forberedt på eventuelle forsinkelser hos leverandører.

- Men det er klart, at en situation som den nuværende begynder at sætte spor, når leverandørerne i længere perioder ikke kan producere og levere de varer, som vi har behov for, forklarer Peder Stedal.

Han understreger, at Elgiganten fortsat har solide varelagre.

Men kæden begynder at kunne se, at der især kan opstå udfordringer med at få nok smartphones og bærbare computere.

- Vi er godt forberedte og har i kraft af vores størrelse en meget bred palet af produkter til vores kunder. Men vi kan ikke udelukke, at vi i perioder kan løbe tør for enkelte produkter som følge af dette, siger Peder Stedal.

Et af de elektronikselskaber, der er ramt af coronavirus, er Apple.

Den amerikanske producent af blandt andet iPhones måtte for nylig sænke sine forventninger til salget i det kvartal, der startede med årsskiftet.

Appe begrundede selv nedjusteringen med en mindre end ventet produktion af iPhones og en mindre end ventet efterspørgsel i Kina.

Coronavirusset startede i Kina, og derfor har det også ramt kineserne og fabrikkerne i Kina særligt hårdt.

Omkring 85.000 er globalt blevet smittet med coronavirus, mens snart 3000 er døde af virusset.

/ritzau/