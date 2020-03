Coronavirus får den britiske centralbank til at sænke renten

Bank of England sænker renten til 0,25 procent fra 0,75 procent på grund af coronavirusset.

Den britiske centralbank, Bank of England, sænker renten for at understøtte økonomien, der i øjeblikket er trykket af coronavirusset.

Det oplyser Bank of England i en pressemeddelelse.

Renten er sænket fra 0,75 procent til 0,25 procent.

En lavere rente gør det billigere for virksomheder at låne penge. Samtidig er håbet, at det kan sætte gang i forbruget og investeringerne, fordi en lavere rente gør det mindre attraktivt at spare op.

I sidste uge var der et lignende tiltag fra den amerikanske centralbank, som også satte renten ned.

Torsdag er der møde i Den Europæiske Centralbank (ECB), og her der blandt økonomer også ventet en rentesænkning.

