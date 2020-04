Coronavirus får H&M til at vente tabsgivende forår

Mange af H&M's butikker er lukket på grund af corona. Det har indtil videre givet et faldende salg i foråret.

Den svenske modekoncern Hennes Mauritz (H) forventer at komme til at tabe penge i sit andet kvartal.

Det skyldes, at coronavirusset giver et så stort fald i omsætningen, at det ikke bliver muligt at opveje det ved lavere driftsomkostninger.

Det skriver H i regnskabet for første kvartal, der er kommet fredag morgen.

Mens selskabets første kvartal sluttede med udgangen af februar, så blev der i starten af marts taget hul på andet kvartal.

Siden starten af marts har H været nødt til at lukke mange af sine butikker verden rundt på grund af coronasituationen. Det giver et markant lavere salg.

- H's salg i marts er faldet med 46 procent i lokale valutaer sammenlignet med den samme måned året før. Onlinesalget er steget med 17 procent i lokale valutaer, skriver H i regnskabet.

