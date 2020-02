Coronavirus kan give laveste vækst siden finanskrisen

Udbruddet af coronavirus vil ramme både den kinesiske økonomi og verdensøkonomien, spår Oxford Economics.

Udbruddet af coronavirus vil svække den kinesiske økonomi i begyndelsen af året, og det får betydning for den resterende verdensøkonomi.

Det vurderer økonomer fra Oxford Economics.

Konkret forventer analysefirmaet, at coronavirusset vil betyde en mindre kinesisk import af varer, en svækket turisme og forstyrrelser i den globale forsyningskæde.

På den baggrund sænker økonomerne deres forventning til den globale vækst i år fra 2,5 procent til 2,3 procent.

Det vil være den laveste globale vækst siden 2009, hvor finanskrisen gjorde et solidt indhug i verdensøkonomien.

Ifølge Kim Fæster, der er chefanalytiker i Jyske Bank, vil en lavere global vækst kunne mærkes på flere måder for forbrugerne.

Flere europæiske og amerikanske virksomheder producerer nemlig deres varer i Kina eller får leveret dele til deres produktion fra Kina.

Derfor kan det forsinke leveringstiden af eksempelvis tyske biler eller amerikanske iPhones, når store dele af den kinesiske økonomi i øjeblikket kører på meget lavt blus.

- Man kan også forestille sig, at i og med at væksten kommer til at tage lidt af, så kommer virksomhederne rundt i verden til at tjene lidt mindre.

- Det kunne godt være lidt hæmmende for, hvordan aktiekurserne kommer til at udvikle sig, siger Kim Fæster.

Selv om økonomerne hos Oxford Economics bemærker, at der er usikkerhed omkring de kortsigtede effekter af coronavirusset, så vurderer de, at Kina vil blive hårdt ramt i årets første tre måneder.

For første kvartal forudser økonomerne en kinesisk vækst på 3,8 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det skal sammenlignes med en tidligere forventning om en vækst på seks procent.

- Og selv om Kinas vækst skulle komme tilbage på sporet i andet og tredje kvartal, vil det tage tid at indhente det tabte fuldt ud.

- Vi venter derfor nu en kinesisk vækst på bare 5,4 procent i 2020, hvilket er 0,6 procentpoint lavere end for en måned siden, skriver Oxford Economics i sin analyse.

Oxford Economics har kontorer rundt i verden, hvorfra firmaets flere end 200 økonomer og analytikere laver analyser. Firmaet har hovedkontor i den engelske universitetsby Oxford.

/ritzau/