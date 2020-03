Coronavirus kan kaste grus i ellers tempofyldt boligmarked

2019 bød på det største antal bolighandler i 14 år. Det kan blive svært at følge op på på grund af corona.

Efter at sidste år bød på det største antal hushandler i 14 år, er det usikkert, om 2020 kan følge op på den store aktivitet.

Starten af året har nemlig budt på udbruddet af coronavirus, og det forventes at få betydning for antallet af hushandler. Sådan lyder det fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

- Med udbruddet af coronavirus kan boligmarkedet gå en mere usikker fremtid i møde, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en meddelelse.

- Den alvorlige situation kan få konsekvenser for både den enkelte danskers privatøkonomi og for samfundet generelt. Og det kan påvirke boligmarkedet i 2020.

Samme vurdering har Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Han mener ikke, der kan være tvivl om, at coronavirusset udgør en reel risiko for boligmarkedet.

- Vores hovedscenarie er, at det vil påvirke boligefterspørgslen og priserne på det korte sigt, da det for en periode unægtelig vil give en tilbageholdenhed hos boligkøberne, siger han i en skriftlig kommentar.

Når virusset på et tidspunkt kommer på afstand, forventer økonomen, at handlen delvist vil blive samlet op igen. Hvilken skade virusset kan nå at gøre i mellemtiden, har han dog svært ved at sige.

- Det er endnu for tidligt at konkludere endeligt på virussens økonomiske konsekvenser, og om der kommer et slag til boligmarkedet, men det er så absolut en risiko, vi bør holde øje med, siger Jeppe Juul Borre.

Ifølge tallene fra Finans Danmark blev der sidste år solgt 41.529 huse. Det var det største antal siden 2005.

/ritzau/