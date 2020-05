Coronavirus lægger trecifret millionbeløb i Ambus kasse

For Ambu, der producerer medicinsk udstyr, har coronavirussen givet et forrygende salg i andet kvartal.

Medicoselskabet Ambu, der laver medicinsk udstyr, har haft en voldsom fremgang i andet kvartal af 2020. Det er ikke mindst den globale pandemi med coronavirus, der har sendt Ambus sælgere på overarbejde.

Det oplyser Ambu i sit regnskab, der mandag aften af offentliggjort via fondsbørsen.

- Det har været et ekstraordinært kvartal på mange måde, skriver administrerende direktør Juan Jose Gonzalez i regnskabet.

Det viser, at omsætningen i andet kvartal, de tre måneder der sluttede med marts, steg med 26 procent til 989 millioner kroner.

- Covid-19 stod for 14 procentpoint af den vækst eller omtrent 110 millioner kroner, hvilket bør anses som en engangsindtægt, skriver Ambu.

Det er specielt salget af bronkoskoper, vejrtrækningsudstyr og endoskoper, der har været voldsomt stigende på grund af pandemien, der rammer vejrtrækningen hårdt.

- Salget af engangsendoskoper nåede 313.000 i kvartaler og 493.000 for i det sidste halvår. Det er stigninger på 72 og 49 procent sammenlignet med samme periode året før, skriver Ambu.

Mens omsætningen altså er steget betydeligt, er Ambus resultat faldet til 104 millioner kroner mod 130 millioner kroner i samme periode sidste år. Det er delvist resultatet af, at selskabet er ved at søge sin salgsstyrke markant.

For hele 2019/20 forventer Ambu, at omsætningen stiger med 26-30 procent fraregnet opkøb og frasalg, og at der bliver solgt mere end en million endoskoper.

- Verden står over for en sundhedskrise, der rammer regeringer, sundhedsvæsner, ansatte i sundhedssektoren og samfundet generelt,

- Hos Ambu har vi arbejdet utrætteligt siden starten af krisen for at gøre vores produkter tilgængelige globalt, skriver Juan Jose Gonzalez i regnskabet.

/ritzau/