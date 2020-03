Coronavirus sendte danske aktier i febervildelse

Siden sin top 19. februar er det danske aktieindeks C25 faldet med 18,7 procent på grund af coronavirus.

Inden det danske samfund lukkede ned, og det første tilfælde af coronavirus endnu ikke var bekræftet i Danmark, nåede det ledende danske aktieindeks, C25, sit højeste lukkeniveau den 19. februar.

Siden har coronavirusset fået fat i Danmark, Europa og resten af verden.

Det har fået de finansielle markeder til at styrtbløde, og siden den dag er indekset faldet med 18,7 procent, hvilket afslutter et svært første kvartal for det danske aktiemarked.

Første kvartal havde sin begyndelse 2. januar, og dengang var coronavirus stadig en fjern sygdom i Kina.

I dag tirsdag er markedet lukket, og dermed kan C25 notere et fald for de første tre måneder af 2020 på 10,11 procent.

/ritzau/