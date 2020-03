Coronavirus tvinger Lufthansa til at holde 700 fly på jorden

Lufthansa vil den kommende måned holde 700 af 763 fly på jorden som følge af coronavirusset.

Tyske Lufthansa vil den kommende måned holde 700 ud af sine 763 fly på jorden som følge af coronavirusset.

Det oplyser flyselskabet i sit årsregnskab for 2019.

Lufthansa er ligesom resten af flyindustrien presset af corona. Virusset har ført til rejserestriktioner og delvist lukkede grænser i store dele af Europa.

Derfor har flyselskabet besluttet at skalere voldsomt ned frem til 19. april.

- Spredningen af coronavirus har sat hele den globale økonomi og vores virksomhed i en hidtil uset nødsituation.

- På nuværende tidspunkt kan ingen forudse konsekvenserne. Vi er nødt til at imødegå denne situation med drastiske og til tider smertefulde tiltag, skriver Lufthansa i regnskabet.

Lignende tiltag er set fra en stribe andre selskaber, der også holde store dele af flåden på jorden. Det gælder blandt andet SAS, Norwegian, Finnair og Ryanair.

Men selv om den nuværende situation bliver beskrevet som vanskelig, vurderer Lufthansa, at det er i stand til at stå imod.

- Lufthansa er økonomisk veludstyret til at klare en ekstraordinær krisesituation som den nuværende.

- Vi ejer 86 procent af flyflåden, som stort er gældfri og har en bogført værdi af ti milliarder euro, skriver Lufthansa.

Det tyske selskab skriver i regnskabet, at det har omtrent 4,3 milliarder euro i kassen.

For at holde flere penge i selskabet har Lufthansas bestyrelse foreslået at gå 20 procent ned i løn, og derudover skal aktionærerne ikke forvente at få udbytte for det seneste års resultat.

Lufthansa vil ikke på nuværende tidspunkt give et bud på, hvor hårdt coronavirusset rammer resultatet for 2020. Selskabet har således ingen konkrete forventninger til året.

I 2019 fik Lufthansa et overskud på to milliarder euro. Det er et fald på 600 millioner euro fra 2018.

Årsagen til dykket kædes sammen med højere priser på brændstof og svagere takter på hjemmebanen i Tyskland, der i 2019 havde svag økonomisk vækst.

/ritzau/