Dagligvarekæder i klimakamp: Lidl vil være CO2-neutral

Lidl i Danmark har meldt sig ind i klimakamp med dagligvarer-konkurrenterne og vil være CO2-neutrale i 2020.

Fredag melder Lidl Danmark sig ind i klimakampen blandt dagligvarebutikkerne. Kæden har besluttet sig for at skifte til kun at købe strøm fra vedvarende kilder og derudover gå efter at være CO2-neutral.

CO2-neutralitet omfatter den udledning, som Lidls danske butikker og biler udleder, samt den udledning, som er forbundet med den energi, som kæden køber.

Lidl er ikke de første med en klimastrategi. Både Coop, der driver kæderne Kvickly, Irma og Brugsen, samt Salling Group, der driver Føtex, Bilka og Netto, har tidligere fremlagt klimastrategier.

Coop har en plan om at reducere sin udledning med 75 procent i 2020, og i 2030 skal koncernens CO2-regnskab netto være positivt.

Det er muligt, fordi Coop planlægger at finansiere plantning af skov, som optager CO2 og dermed tæller som et minus i Coops regnskab.

Salling Group har en målsætning om at sænke energiforbruget med 10 procent fra 2015 til 2020.

Aldi er en del af en international koncern med et fælles mål om at have en 40 procent lavere CO2-udledning i 2021.

Hos Lidl i Danmark forklarer udviklings- og ejendomsdirektør Mads T. Nielsen, at den helt store udfordring ved at nedbringe CO2-udledningen er strømforbruget - og særligt til køleanlæg.

For at udligne strømforbruget vil Lidl i Danmark fremover kun købe strøm produceret af vedvarende energikilder. Det fører i et CO2-regnskab til et netto-nul, da Lidls strøm dermed isoleret set ikke er forbundet med nogen CO2-udledning.

- Vi skifter strømkilde. Vi går over skifter til strøm, der er produceret fra vind eller vand, siger Mads T. Nielsen.

- På den lange bane vil vi gerne producere en masse grøn strøm. For det synes vi, er den helt rigtige måde at gøre det på.

- Men vi er også klar over, at det tager en masse tid at sætte en masse vindmøller op på vores parkeringspladser, og det er vores verden nok ikke klar til endnu.

Strømforbruget står for 78 procent af Lidls danske CO2-udledning. For at få de resterende poster udlignet, har Lidl tænkt sig at købe CO2-kvoter.

Kvotesystemet fungerer sådan, at man køber tilladelse til at udlede CO2 på en børs. I teorien skulle den børs øge prisen på at udlede CO2. Men der er et stort overskud af kvoter, hvilket har banket prisen på kvoterne i bund.

Dermed kan et kvote køb i realiteten ende med at fungere mere som aflad end en begrænsning af CO2-udledning.

/ritzau/