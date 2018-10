Danbolig suspenderer mægler i sag om bestikkelse

Ejendomsmægleren har overtrådt lov om bestikkelse af offentligt ansatte, vurderer juraprofessor.

En daglig leder i en københavnsk filial af Danbolig er blevet suspenderet for sin involvering i et forløb, der kan handle om forsøg på bestikkelse i Københavns Kommune.

Det oplyser Danbolig-kædens administrerende direktør, Per Bie, over for B.T., efter at avisen har konfronteret Danbolig med sagen.

- Mægleren er blevet suspenderet, mens vi undersøger sagen til bunds og vurderer, hvilke konsekvenser det skal have. Det er vores klare forventning, at vores mæglere overholder gældende lovgivning og udviser høj moral og etik i deres daglige virke, siger han til B.T.

Danbolig-mæglerens rolle fremgår af en mailkorrespondance.

Den indgår i en undersøgelse om alvorlige anklager fra en såkaldt whistleblower, der har talt om magtmisbrug og korruption i Center for Bygninger under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Her skriver Danbolig-mægleren til en enhedschef i byggesagsafdelingen i Københavns Kommune.

- Kunne du hjælpe mig her, så skal jeg sørge for, at du får verdens laveste salær på dit hussalg, skrev mægleren, da han i maj 2015 havde problemer med at få godkendt en byggeansøgning af kommunen.

Enhedschefen bad efterfølgende om et sagsnummer og skrev:

- Jeg kigger på det.

Senere skrev han, at sagen var i en anden afdeling:

- Men vi klarer den hurtigt, når den kommer tilbage, lød det i et svar til Danbolig-mægleren.

Senere kom embedsmandens hus til salg hos mægleren, der i en mail lovede "et salær på 55.000 kroner alt inklusivt".

Et typisk salær for et hussalg af den slags er normalt ifølge B.T. på cirka 100.000 kroner.

Juraprofessor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing vurderer, at ejendomsmægleren har overtrådt loven om bestikkelse af offentligt ansatte.

- Når man tilbyder at yde noget til en offentligt ansat med henblik på, at den offentligt ansatte skal udføre en handling, er det strafbart. Det er det, man straffer efter bestikkelsesreglen, siger Sten Bønsing.

Da B.T. konfronterer ejendomsmægleren, siger han, at byggetilladelsen drejer sig om nogle huse, som Danbolig på et tidspunkt skulle have til salg. Han forklarer, at han ikke vidste, at hans tilbud til chefen kunne være problematisk.

- Det har ikke været min hensigt, jeg er sgu en ærlig mand, der forsøger at gøre mit arbejde ordentligt. Hvis jeg har sagt noget, hvor man kan sige, jeg har formuleret mig forkert i en sammenhæng, så tager jeg det ansvar, siger mægleren.