Danfoss-ansatte i virusramt kinesisk by arbejder hjemmefra

Salgskontor i Wuhan er lukket, og medarbejdere arbejder hjemmefra på ubestemt tid, lyder det fra Danfoss.

De ansatte på Danfoss' kontor i Wuhan i den virusramte kinesiske Hubei-provins har fået besked på at arbejde hjemmefra.

Det oplyser pressechef Mikkel Thrane fra Danfoss.

- Vi har bedt vores medarbejdere om at arbejde hjemmefra, indtil vi har fået en afklaring på situationen, siger Mikkel Thrane.

Der er tale om 15 medarbejdere på kontoret, der siden mandag den 20. januar har arbejdet hjemmefra.

Danfoss har samtidig frarådet alle ansatte i organisationen at rejse til Hubei-provinsen indtil videre.

- Der er normalt en del trafik til og fra Wuhan fra Danmark og andre dele af organisation. Men det er nu indstillet et stykke tid, indtil vi har en afklaring, siger Mikkel Thrane.

Udenrigsministeriets Borgerservice opdaterede søndag rejsevejledningen til Kina.

Det fremgår nu, at ikke-nødvendige rejser til Hubei-provinsen frarådes.

- Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til provinsen Hubei på grund af de skærpede tiltag og rejserestriktioner, som de kinesiske myndigheder har indført som følge af udbruddet af lungebetændelse med en ny coronavirus i byen Wuhan.

- Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området, hedder det i vejledningen.

Millionbyen Wuhan og flere andre byer i provinsen har siden onsdag været i en form for undtagelsestilstand, hvor der reelt er lukket for ind- og udrejse til og fra provinsen.

Det sker i et forsøg fra de kinesiske myndigheders side på at dæmme op for spredningen af det dødelige coronovirus.

Virusset har indtil videre kostet mindst 56 kinesere livet, og det samlede antal smittede i landet er oppe på knap 2000.

Smitten er også nået USA og Europa, hvor det første tilfælde af coronavirusset fredag blev konstateret i Frankrig.

Det er ifølge Mikkel Thrane umuligt at sige noget om, hvor længe de ansatte på kontoret i Wuhan skal arbejde hjemmefra.

- Det er svært at sige noget om. Indtil videre følger vi situationen løbende og de anvisninger, vi får fra myndighederne, siger han.

Kina er det næststørste marked for Danfoss - kun overgået af USA.

/ritzau/