Svinekød til Kina og frasalg giver Danish Crown rekordoverskud

En fortsat god afsætning af svinekød til Kina har frem til marts givet et stærkt halvår for Danish Crown.

Salget af især svinekød har været i fremgang for Danish Crown i det halvår, der sluttede med udgangen af marts.

Faktisk har salget været i så stor fremgang, at den danske slagterikoncern har haft det stærkeste halvår nogensinde. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Overskuddet er i de seks måneder endt på små 1,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 46 procent i forhold til samme periode året før.

Bag fremgangen ligger en omsætning på knapt 32 milliarder kroner. Det er 18 procent højere end den tilsvarende periode et år tidligere.

Stigningen er blandt andet båret af en vækst i råvarepriserne på svinekød - ligesom afsætningen til Kina har været god. Det fortæller Jais Valeur, der er administrerende direktør hos Danish Crown.

- Vi har haft et virkelig stærkt halvår med en bredt funderet fremgang, der bygger på en kombination af en fortsat god afsætning af grisekød til Kina, frasalget af Tulip i Storbritannien og ikke mindst en generelt stærk performance i koncernen.

- Det er der ikke nogen, der kan tage fra os, men lige nu er alt fokus rettet mod at styre Danish Crown sikkert igennem coronakrisen, siger Jais Valeur.

Ifølge slagterikoncernen vil indtjeningen i andet halvår blive påvirket af myndighedernes omfattende nedlukninger over stort set hele verden som følge af coronaudbruddet.

Det er især det manglende salg til restauranter og andre aftagere af kød, som ventes at påvirke indtjeningen hos Danish Crown.

- Vi vil få en negativ påvirkning af det i andet halvår. Men det er ikke noget, vi frygter som sådan. Det vil bare blive lidt dårligere, end det var i første halvår, siger Jais Valeur.

Siden coronaudbruddet kom til Danmark, har Danish Crowns medarbejdere kunnet opretholde den danske produktion.

Mandag blev det dog meddelt, at koncernen i denne uge ikke kommer til at kunne slagte søer fra et af sine danske slagterier, da den normale aftager er lukket for en periode.

Den tyske aftager Westcrown, som Danish Crown er medejer af, har nemlig været ramt af et coronaudbrud blandt medarbejderne.

/ritzau/