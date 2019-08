Danish Crown sælger datterselskab til discountpris

Danish Crown sælger det britiske selskab Tulip Limited for 2,4 milliarder kroner til Pilgram's Pride fra US.

Danish Crown har solgt det britiske datterselskab Tulip Limited for 2,4 milliarder kroner til amerikanske Pilgrim's Pride.

Det er 500 millioner kroner mindre end den værdi, som datterselskabet er bogført til.

Dermed ender Danish Crown med at realisere et tab på en halv milliard.

Forholdet mellem Danish Crown og datterselskabet har længe været præget af smerte. I sidste regnskab blev Tulip betegnet som "den største udfordring" for koncernen.

I en udtalelse i forbindelse med salget siger Danish Crowns direktør, Jais Valeur:

- Vi er nået så langt, at vi i det kommende regnskabsår forventede igen at tjene penge, men omvendt har vi også konstateret, at det vil kræve fortsatte investeringer at få indtjeningen op på det niveau, hvor vi var frem til 2015.

- Samtidig ville det fortsat trække betydeligt på koncernens samlede ledelsesressourcer. Så på den baggrund er jeg sikker på, at vi gør det rigtige for Danish Crowns ejere, de danske landmænd.

/ritzau/