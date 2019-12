Danmark er det dyreste EU-land at være forbruger i

De danske forbrugerpriser lå sidste år 37 procent over gennemsnittet i de 28 EU-lande.

Danmark er det dyreste EU-land at bo i som almindelig forbruger.

Det bekræftes af tal fra Danmarks Statistik, som viser, at Danmark med et prisniveau på 37 procent over gennemsnittet i de 28 EU-lande havde langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2018.

Ses der ud over EU-medlemslandene, bliver Danmark overgået af flere af de såkaldte EFTA-lande, der ikke er medlem af den Europæiske Union.

Island, Schweiz, og Norge havde således endnu højere forbrugerpriser sidste år. De lå henholdsvis 58, 51 og 47 procent over EU-gennemsnittet.

En del af forklaringen på de høje priser herhjemme er, at danskerne har et højt omkostningsniveau i form af høje skatter og lønninger, der generelt gør det dyrt at drive forretning i Danmark.

Det forklarer Kristian Skriver, der er økonom i Dansk Erhverv.

- I Danmark har vi en forholdsvis høj momssats, samtidig med at vi betaler en række forbrugsafgifter.

- Det betyder, at når man som dansker forbruger 100 kroner, så betaler man ifølge tal fra EU-Kommissionen i gennemsnit knap 31 kroner til statskassen.

- Det er væsentligt højere end resten af EU, hvor man i gennemsnit betaler knap 21 kroner til statskassen. Det trækker naturligt det danske prisniveau op sammenlignet med vores naboer i EU, siger Kristian Skriver.

På trods af de høje priser har danskerne stadig gode forbrugsmuligheder. Det hænger sammen med, at der i Danmark er et højt velstandsniveau.

Men bare fordi forbrugsmulighederne er gode, så er det ikke ensbetydende med, at danskerne bruger masser af penge på sig selv.

Ifølge Danmarks Statistik indtager danskernes private forbrug en 11.-plads blandt samtlige 28 EU-lande. Forbruget er faktisk kun tre procent højere end gennemsnittet i EU.

Blandt årsagerne til det relativt beskedne forbrug peger Kristian Skriver blandt andet på, at der i Danmark er en forholdsvis stor offentlig sektor, som leverer eksempelvis daginstitutioner og behandlinger på sygehuse.

- En del af forklaringen er også, at husholdninger i løbet af de seneste par år har holdt igen med forbruget.

- I dag er det sådan, at hver gang en dansker tjener 100 kroner, så forbruger man blot de 95 kroner. Vi har i stedet brugt indkomstfremgangen på at afdrage på gælden, siger Kristian Skriver.

/ritzau/