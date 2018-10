Danmarks dyreste lejlighed er solgt for 28,5 millioner

En lejlighed på 287 kvadratmeter ved Nyhavn i det indre København er den dyreste lejlighed nogensinde.

Danmarks dyreste lejlighed nogensinde er blevet solgt i København til 28,5 millioner kroner.

Det skriver Boliga.

Lejligheden er i et nybygget liebhaver-kompleks på Krøyer Plads lige over for Nyhavn i Københavns indre.

Lejligheden er på 287 kvadratmeter og har desuden en terrasse og to private parkeringspladser. Den har udsigt ud over havnen.

- Vi har solgt flere andre lejligheder i byggeriet, så vi havde allerede nogen i vores køberkartotek, som lejligheden kunne være interessant for.

- Men det viste sig, at der faktisk var flere interesserede, siger ejendomsmægler Søren Heilesen fra Claus Borg Partner, der har stået for salget, til Boliga.

/ritzau/