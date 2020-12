Danmarks eksport af økologiske fødevarer sætter rekord

Et øget salg af blandt andet økologisk modermælkserstatning er med til at sikre rekord for den danske eksport.

For første gang nogensinde har Danmark i løbet af et år eksporteret økologiske fødevarer for over tre milliarder kroner.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Sidste år er der eksporteret økologiske fødevarer for i alt 3027 millioner kroner. Det er rekord og en stigning på fire procent i forhold til året før.

Tallet for sidste år er beregnet ud fra foreløbige tal, oplyser statistikbanken.

Når der dykkes ned i de enkelte varekategorier, er det især mejeriprodukter og æg, der fortsat bliver solgt meget af til udlandet.

Også i kategorien "andre næringsmidler" bliver der afsat en del. Bare sidste år er salget i denne kategori steget med 66 procent til 503 millioner kroner.

Andre næringsmidler omfatter varer som modermælkserstatning.

Hvis andre næringsmidler lægges sammen med mejeriprodukter og æg, udgør det samlet set 56 procent af den økologiske eksport.

Ifølge Mette Jasper Gammicchia, der er chef for Marked Ernæring i Landbrug Fødevarer, er det især Tyskland, der aftager mælk, smør og ost fra Danmark.

- Kina kommer et stykke efter vores tyske naboer, men importerer til gengæld en stor del mælkepulver, som indgår i ernæring til små børn.

- I Landbrug Fødevarer har vi i de seneste år haft særlig fokus på Kina, siger Mette Jasper Gammicchia i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun eksporten af økologiske fødevarer, der har sat rekord sidste år.

Også den danske import har nået et rekordhøjt niveau, da der er importeret for 4820 millioner kroner - en stigning på ni procent i forhold til året før.

Stigningen skyldes især en større import af frugt og grøntsager, sukker samt foderstoffer.

Den større import er et udtryk for en stigende efterspørgsel blandt de danske forbrugere. Det forklarer Pernille Bundgård, der er markedschef for eksport i Økologisk Landsforening.

- Importen leverer ind der, hvor vi ikke selv kan følge med på efterspørgslen. Det er eksempelvis frugt og grønt.

- Importen viser også, at forbrugerne ønsker økologi på en bred palette af varer, som vi ikke selv producerer - for eksempel ris, bananer og kaffe, siger Pernille Bundgård i en pressemeddelelse.

De største lande for dansk import af økologiske fødevarer har sidste år været Tyskland, Holland, Spanien og Italien.

/ritzau/