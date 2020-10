Danmarks hidtil dyreste hus er solgt for 150 millioner kroner

En villa på 825 kvadratmeter i Vedbæk nord for København er blevet solgt for et rekordhøjt beløb.

Der er tirsdag blevet skrevet danmarkshistorie på boligmarkedet.

En køber har givet 150 millioner kroner for det dyreste hus, der nogensinde er blevet solgt på dansk grund.

Det skriver boligsiden Boliga i en pressemeddelelse på baggrund af handlens tinglysning, der netop er gået igennem.

Der er tale om en villa på 825 kvadratmeter i Vedbæk nord for København. De mange kvadratmeter er fordelt på 21 værelser.

Og dertil kommer en kælder og et grundareal på mere end en hektar, lyder det ifølge Boligas oplysninger.

Villaen skal have en grund, der går helt ned til Øresund, samt egen tennisbane og strandstykke.

Hushandlen lægger stor afstand til det seneste rekordsalg i Danmark.

Den hidtil dyreste bolig, der er solgt i Danmark, er en villa i Hellerup, der i 2008 blev solgt for 75 millioner kroner.

/ritzau/